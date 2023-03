Weil am Rhein Mit 1000 Reifen nicht über die Grenze

Die Einfuhr von mehr als 1000 Autoreifen aus der Schweiz nach Deutschland musste das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn nach einer Entscheidung der für die Überwachung der Abfallentsorgung zuständigen Behörde einem Schweizer Unternehmer versagen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 20. Februar, wie das Hauptzollamt am Dienstag mitgeteilt hat.