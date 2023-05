Weil am Rhein Mit Blick zum Rhein

Führung durch das ganze Haus.

Thomas Klug und Yves Störk vom Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz führen zahlreiche Besucher durch das Gebäude. Der Auslöser für den Anbau sei die Brandschutzsanierung des Altbaus gewesen, erfährt man dabei. Im Foyer wollte man wenig neu machen, wenig in den Bestand eingreifen, denn das sei kostenintensiv, sagt Klug. Es gibt eine neue Notbeleuchtung, neue Türen, die selbstschließend sind und zwei Fluchtwege. Kulturamt, Musikschule und Museumsverwaltung haben in dem Gebäude ebenfalls ihren Platz erhalten.

Blick von der fünften Etage über der Stadt

Der neue Anbau fügt sich städtebaulich in die Umgebung ein. Schon im zweiten Stock haben die Besucher einen wunderbaren Ausblick.

Oben in der fünften Etage wartet Kathrin Freude, eine der drei Standesbeamtinnen, auf die Besucher. Zunächst ist sie in ein Gespräch vertieft. Von ihr erfährt man: „Wir haben im Rathaus gar kein Trauzimmer gehabt, wir waren ja in Haltingen.

Im Rathaus wollen die Leute eigentlich nicht heiraten, aber wenn sie hier oben sind, dann gibt es den wow-Effekt“. Über den Rundumblick sagt sie: Man schaue in die „eigene Heimat“, nach Frankreich und in die Schweiz und man hat den Blick auf den Rhein. „Wir sind ja die Stadt Weil am Rhein“, fügt die Standesbeamtin dann noch vielsagend hinzu.