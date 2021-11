Weil am Rhein Mit Corona gestartet und beendet

Ein weiterer Termin war für einen Teilnehmer nötig, der in diesem Jahr als einziger 20 Kilometer Radfahren als Ausdauer-Disziplin wählte. Er wurde von Dietmar Heinzel als flinkem „Zugpferd“ begleitet und schaffte mühelos die erwünsche Zeit. Es ging auf der neu markierten Strecke zwischen Village-Neuf und Kembs im Elsass.

Als Lohn für die sportlichen Leistungen überreichte Charlotte Rübenacker beim Abschlusstreff in der ESV-Pizzeria acht Urkunden, davon sechs in Gold und zwei in Silber. Dazu kam eine weitere in Gold an eine Sportlerin, die aus Zeitgründen ihr Training weitgehend selbst organisiert. Urkunden erhielten: Walter Bucher, Paul-Heinz Hellstern, Dietmar Heinzel, Gottfried Kühnöl, Anne Masberg, Richard Maurer, Gitte Mierswa, Claudia Schäffer und Rudolf Then. Bemerkenswert dabei: Als Spitzenleistung war es für Anne Masberg die 35. Urkunde in Folge, für Paul-Heinz Hellstern die 29.

Die Gruppe hofft, dass im Frühjahr die Bedingungen wieder besser werden. Da sie momentan mehrheitlich aus älteren Jahrgängen besteht, wollen sie auch für jüngere Jahrgänge werben, sie ist prinzipiell für Neuzugänge, Gäste und Interessenten offen.

Entsprechende Informationen werden rechtzeitig zum Frühjahr 2022 bekannt gegeben. Mehr Informationen unter Tel 07621/75633.