Weil am Rhein Mit einem großen Repertoire an Seminaren

Das Dreiländereck um Weil am Rhein gehört zu einer der meistfrequentierten Grenzregionen Deutschlands in Sachen Güterverkehr. In diesem Zusammenhang bietet Acito bereits seit einiger Zeit die sogenannte simulierte Zollprüfung an. „Im Rahmen dieser Tätigkeit, welche vornehmlich vor Ort bei unseren Kunden stattfindet, haben wir häufig festgestellt, dass es immer wieder die gleichen Fragestellungen und Problemfelder sind, mit welchen sich Unternehmen konfrontiert sehen“, wird Patric Galley, Geschäftsführer Zoll und Transport, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.