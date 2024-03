Ein 1953 ausgemustertes Schiff wurde gekauft und umgebaut und mit Operationssälen für verschiedene Sparten eingerichtet. Eine Gynäkologie-Abteilung, eine Augenklinik und eine Zahnklinik für Gesicht- und Kieferchirurgie, eine gut geführte Apotheke sowie Krankenstationen befinden sich an Bord. Zusätzlich bietet ein Hope-Center die Möglichkeit, Patienten für eine gewisse Zeit der Erholung und Nachsorge außerhalb des Schiffes unterzubringen. Vor der Behandlung findet an Land ein Screening statt, ehe die Patienten an Bord kommen. Eberhardt hat 2022 und 2023 jeweils elf Wochen als Apotheker auf dem Schiff verbracht.

Beim Landgang ergab sich die Gelegenheit vielen Handy-Fotos, die die Arbeitsbedingungen und den Einsatz auf medizinischem Gebiet zeigen. Zudem berichtete de Apotheker über den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung durch Erdgasfunde, so beziehe Deutschland vier Prozent des Erdgasbedarfs von dort.