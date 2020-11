Weil am Rhein Mit einem neuen Vorstand

Grüter gehörte dem Vorstand der Stiftung seit zehn Jahren an. OB Wolfgang Dietz würdigte als Vorsitzender des Stiftungsbeirats die Verdienste von Grüter, der sich mit seinem Sachverstand und seinen Kenntnissen intensiv in die Stiftungsarbeit eingebracht hatte. Er hatte als Mitglied des Kreistags des Landkreises Lörrach und seinen dortigen Aktivitäten im Sozial- und Krankenhausausschuss tiefen Einblick in die Aktivitätsfelder, die von der Stiftung Altenpflege in Weil bearbeitet werden. Der Stiftungsbeirat zeigte sich glücklich, dass Lehmann, der in Weil als niedergelassener Arzt eine Praxis betreibt, sich bereit erklärt hat, in die Nachfolge einzutreten.

Über die personelle Entscheidung hinaus genehmigte der Stiftungsbeirat den Jahresabschluss der Stiftung für das Jahr 2019. Die Stiftung hat derzeit ein Anlagevermögen von 1,085 Millionen Euro. Sie ist im vergangenen Jahr dank zahlreicher Zustiftungen im Stiftungskapital um etwa 35 000 Euro gewachsen. Der Beirat erörterte auch die grundsätzliche Situation von Stiftungen, die sich angesichts der Niedrigzinsphase vor großen Herausforderungen befinden.