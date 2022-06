Weil am Rhein Mit Farbenpracht und Originalität

Die Trachtengruppe wurde 1949 neu organisiert. Zeitlich kann die Entstehung der Tracht in die Zeit des Spät-Rokoko um 1770 eingegliedert werden. Die heute getragene Tracht lehnt sich an die Kleidung der Biedermeierzeit (1820 bis 1845) an. Das spezifische Merkmal der Villinger Frauentracht ist die Radhaube in gold, silber oder schwarz. Diese Radhaube wird auch heute noch im Bodenseegebiet, in Oberschwaben und im Allgäu sowie in Vorarlberg getragen. Dies deutet auf die gemeinsame Zugehörigkeit zum Habsburgerreich, zu dem Villingen fast 500 Jahre gehörte, hin. Die Männer tragen einen Gehrock, lange Hose, Weste und einen Zylinder, die in der Zeit des Biedermeier in Mode waren. Die Gruppe umfasst etwa 60 Mitglieder (inklusive Kinder) unter der Leitung von Ingrid Beck.