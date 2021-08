Weil am Rhein Mit gefälschten Papieren unterwegs

Am Dienstagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Fernbus bei der Einreise nach Deutschland, am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Ein 47-Jähriger wies sich dabei mit einem afghanischen Reisepass und einem griechischen Aufenthaltstitel aus.

Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente stellte die Streife Fälschungsmerkmale am Aufenthaltstitel fest, so die Bundespolizei in einer Medienmitteilung.