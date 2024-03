Weil am Rhein: Mit jazzigen Klängen durchs ganze Land

Ganz in seinem Element: Bigband-Leiter Christian Leitherer bei der Probe. Foto: Beatrice Ehrlich

„Ich habe Euch etwas Neues mitgebracht“, sagt der engagierte Klarinetten- und Saxofonlehrer, der außer im Jazz auch versiert im Umgang mit historischen Klarinetten ist.

Mal am Saxofon, mal am Klavier

Heute sitzt er am Klavier vor seiner Gruppe, denn die Pianistin, die es wegen der dem Stück zugrunde liegenden Harmonien immer braucht, ist krank.

„Moves like Jagger“ heißt das Stück, dass die jungen Musiker jetzt auf ihren Notenpulten liegen haben. Die Saxofone spielen die einführenden Riffs, als hätten sie diese bereits Dutzende Male gespielt. Trompete, Posaune und Horn setzen markante Akzente. Hier stößt noch eine Trompete hinzu, dort ein Saxofon, zum Schluss noch drei Querflöten und der Klang der „Juniors“ schwillt für einen Moment an zu einem fetten, jazzigen Sound. Die jungen Leute sind sichtlich mit Begeisterung bei der Sache. Manche spielen sogar zwei Instrumente, eines in der einen Gruppierung, das andere in der anderen. Charlotte Koch, die in Haltingen wohnt und das Oberrhein-Gymnasium besucht, ist eine von ihnen.