Weil am Rhein Mit Karte und Kompass

Verantwortlich für die Organisation zeichnet ein Team unter Führung von Laufleiter Cäsar Scherrer und Dutzenden von Helfern. Beteiligt ist auch die OL-Vereinigung Baselland. Scherrer betreibt den OL-Sport seit mehr als 50 Jahren und hat in den vergangenen Jahren bereits viele Großanlässe organisiert. Er bezeichnet den Dreiländerpark als „tollen Park mit einigen Waldstücken und viel Rasen“, der für die Wettkämpfer „technisch anspruchsvoll“ sei. Gemeint ist, dass für das Finden der Posten intensives Kartenlesen nötig sei.

Der Anlass startet wie erwähnt am Freitag mit einem Prolog im Dreiländerpark mit 300 Läufern und wird am Samstag mit dem „City Race“ mit 1500 Läufern fortgesetzt, der rund um das Dreiländereck über das Gebiet von drei Staaten führt. Am Sonntag geht am Vormittag zuerst die Schweizer OL-Sprint-Meisterschaft in der Basler Innenstadt über die Bühne, bevor sich die Wettkämpfer am Nachmittag im Basler Burgfeldenpark nahe der französischen Grenze zu einem abschließenden Staffel-Wettkampf einfinden.

Die Läufer anfeuern

Wer die Orientierungsläufer während ihrer Wettkämpfe anfeuern will, kann das am Freitag zwischen 17 und 19.30 Uhr im Dreiländergarten oder am Samstag beim Rheincenterzwischen 11 und 15 Uhr tun.

Weitere Informationen, auch zur Teilnahme, gibt es auf der Webseite unter www.olbasel2022.ch. Orientierungslauf ist eine Sportart, die in der Schweiz sehr populär ist. Dort lernen schon Kinder in der Schule, sich mit Karte und Kompass zurechtzufinden. Die Schweizer OL-Nationalmannschaft hat in den vergangenen Jahren große Erfolge an internationalen Meisterschaften feiern können, heißt es in der Ankündigung. Auch in Deutschland gibt es Clubs, die Wettkämpfe organisieren.