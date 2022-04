Weil am Rhein Mit Ostereiern Gutes tun

Weil am Rhein. Der Lions-Club Weil am Rhein hat am Karsamstag seine Ostereier-Aktion nach dem Verkauf von knapp 2300 durch den Weiler Maler Peter Hofmann künstlerisch gestalteten Ostereiern beendet. Dabei haben Mitglieder des Lions-Clubs und dessen Unterstützer an verschiedenen Ständen vor den Hieber-Märkten in Binzen und Weil, dem Rewe-Markt und dem Dehner-Gartencenter in Haltingen sowie der Rathausapotheke in Weil am Rhein Tombola-Lose in Form von Eiern verkauft.