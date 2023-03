Weil am Rhein Mit Qualität und Kontinuität geprägt

Bereits bevor sich Gehweiler in den „wilden Westen“ aufgemacht habe, also während seiner Zeit in Waldshut-Tiengen, war er mit Werner Hilpert, dem Vorsitzenden der Musikschulen in der Region Westlicher Hochrhein, in kollegialer Freundschaft verbunden, erklärte dieser in seiner Ansprache. Die Zusammenarbeit mit Gehweiler sei ihm stets sehr wichtig gewesen, ganz besonders während der Corona-Jahre, in denen es einen intensiven Austausch gegeben habe. Er wünschte Gehweiler alles Gute und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich bin sicher, dass dir die Musik nicht flöten geht.“