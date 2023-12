Weil am Rhein: Mit Rad und Kamera den Rhein entlang

Über viele Brücken geradelt

Die ersten Rheinübergänge hat Lachenmeier 2018 in Mainz fotografiert. Zwischenzeitlich war sie in New York für ihr Projekt „The Sound of New York Bridges“ und hat alle Brücken in Manhattan aufgenommen. Auf ihrer Internetseite sieht man sie radelnd im September 2019 auf der Brooklyn Bridge. Sie hat sogar ein Künstlerbuch über diese Fotoreise gemacht und will die „Bridges“ gern einmal ausstellen. Es gibt eine starke Verbindung von hier zu den New Yorker Brücken, denn die Brückenbauer der US-Metropole waren oft deutsche und Schweizer Auswanderer.

Mehrteiliges Rheinprojekt

Aktuell ist Rosa Lachenmeier weiterhin mit ihrem Rheinprojekt befasst, wo sie alle Rheinübergänge porträtieren will. 200 fotografische Porträts sind es inzwischen schon geworden. Einen ersten Teil hat die Basler Künstlerin bereits im Markgräfler Museum in Müllheim zeigen können, jetzt hat sie einen weiteren Teilaspekt dieses Projekts für eine Ausstellung im Hafenmuseum in Basel herausgegriffen: rund 20 Kraftwerke in der Oberrheinregion.