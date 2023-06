Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung ist eine 64-jährige Autofahrerin mit einem Wohnwagen am Mittwoch gegen 22.30 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Weil am Rhein von der mittleren Fahrspur nach rechts abgekommen und mit einem auf der rechten Fahrspur stehenden Sattelzug kollidiert, teilt die Polizei mit.