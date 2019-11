Weil am Rhein Mit Spaß statt Perfektionismus

Musikchefin ist Diana Eber-hardt. Von Kindesbeinen an war sie durch ihre Mutter Gabi dabei. Gerne erinnert sie sich an schöne Fahrten, beispielsweise in die Schweiz, wo die Quaakdäsche zünftige Guggemusik gemacht haben. Die Stimmung unter den Musikerinnen im Bus, auf dem Weg zu einem Auftritt, das sei einmalig, stellt Eberhardt fest. Jedoch einen Guggeball zu organisieren, das komme selten vor und daher stelle das Jubiläum eine besondere Herausforderung dar.

Seit Ende der jüngsten Fasnachtssaison laufen die Vorbereitungen für den Jubiläumsball, berichtet Eberhardt. Vier neue Lieder wurden einstudiert, alle sind zum Tanzen und zum Schunkeln. „Wir wollen nicht musikalisch perfekt sein, Spaß muss es machen, dann stimmt’s“ sagt die Musikchefin. Angelehnt an das Gründungsjahr lautet das Jubiläumsmotto, das an die alte Zeit erinnern soll: „80er Jahre schwarz/weiß“. Nicht die Dekoration stehe beim Ball im Vordergrund, sondern vielmehr die Guggemusik. Als Gäste treten die Zinke Waggis aus Weil am Rhein, die Tschäddere aus Lörrach-Stetten und die Räpplischpalter aus Basel auf.

Wenn die „Wiibergugge Quaakdäsche“ auf der Bühne kommt, wird sie das neue Kostüm vorstellen. In Pink/Türkis, den Stammfarben, die bereits beim allerersten Kostüm zu finden waren, ist das Kostüm geschaffen, mehr verrät Eberhardt noch nicht. An der Theke und der Bar werden die Musikerinnen von den Rhy Waggis und den Notenhobler unterstützt.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Musikhaus Kirn am Berliner Platz.