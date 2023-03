Weil am Rhein Mit Streifenwagen kollidiert

Auf der Bundesstraße 3 an der Einmündung zur Bühlstraße ist es am Donnerstag kurz vor 14 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Auto gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Fahrer des Autos schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt.