Weil am Rhein Mit viel Herzblut und Engagement für Haltingen

1968 war Erich Rieger erstmals auf der CDU-Liste in den Haltinger Gemeinderat gewählt worden. Er gehörte in den Ratsgremien nicht zu denjenigen, die die parteipolitische Fahne hochhielten, ihm ging es um die Sache. Das äußerte sich auch darin, dass er nach der CDU-Spendenaffäre 1999 aus Verärgerung aus der Partei austrat. „Politisch stehe ich aber auch ohne Mitgliedschaft der CDU nahe“, sagt er. Wenn er auf sein kommunales Wirken zurückblickt, bezeichnet Rieger die Gemeindereform als schwierigste Phase seiner 22-jährigen Amtszeit. Als eingefleischter Haltinger war er damals gegen einen Zusammenschluss. Doch als die Fusion mit Weil am Rhein unabwendbar war, arrangierte er sich. „Ich bin kein Kirchturmpolitiker. Man muss auch die Gesamtinteressen der Stadt berücksichtigen“, sagte er sich, als er in den Weiler Gemeinderat gewählt wurde. Seine Stimme hatte Gewicht, auch scheute er sich nicht, gegen die Mehrheitsmeinung des Rats zu votieren.

Mit dem Bau des Badelands Laguna konnte er sich nie anfreunden, das ist für ihn bis heute finanziell „ein Klotz am Bein“. Auch gegen die Kiesgrubenerweiterung in Haltingen kämpfte er wegen des Landverbrauchs an. Vergeblich zwar, doch er fühlt sich bestätigt: „Es sieht immer noch wie eine Mondlandschaft aus.“ Als Erich Rieger nach dem Rückzug von Haltingens Bürgermeister Walter Friebolin von allen Parteien das Ortsvorsteheramt angetragen wurde, erfüllte ihn das zwar mit Stolz, doch nach reiflicher Überlegung lehnte er wegen seines Geschäfts und der zeitlichen Belastung ab. Vier Monate war er dann interimsweise Ortsvorsteher, bis Peter Hunkler das Amt offiziell übernahm.

Familie hat immer Piorität

Erich Rieger als geselliger Mensch war und ist auch in Vereinen aktiv. In der Kolpingsfamilie hat er sich verdient gemacht, ihr gehört er seit 66 Jahren an. 44 Jahre sang er im Kirchenchor und 20 Jahre im Haltinger Gesangverein, dessen stellvertretender Vorsitzender er einige Jahre war.

Zudem wirkte er an der Haltinger Ortschronik und am Ortssippenbuch mit. Doch bei all dem ehrenamtlichen Einsatz hatte und hat für den Vater von drei Kindern und Großvater von sechs Enkeln die Familie immer Priorität.