Weil am Rhein Mit viel Leidenschaft zum Erfolg

Wenn Gesundheit und Körper als wichtigstes Kapital mitmachen, will der starke Kreisläufer so lange wie möglich seinen geliebten Handballsport ausüben – ob in Dessau oder vielleicht nochmals bei einem anderen Verein, das lässt Gempp auf sich zukommen. Er schmiedet auch noch keine festen Pläne, was nach der Handballkarriere kommt.

Nur so viel: Sobald er sein Masterstudium beendet hat, will er neben dem Sport in Teilzeit in den Beruf einsteigen. Und der erfolgreiche Handballer schließt nicht aus, dass er eines Tages in seine alte Heimat ins Dreiländereck zurückkehrt. „Aber das ist noch offen und hängt von vielen Faktoren ab.“