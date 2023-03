Weil am Rhein Mit weicheren Rollen auf ungewohntem Untergrund

Vom RSV Weil wurden Emely Brodt und Laura Knaus dafür nominiert. Beide gingen in der Kategorie Schüler B an den Start. Während in Weil in der Halle auf Beton trainiert wird, dreht man Pirouetten und führt die Sprünge in Bonn auf Parkett aus. Um nicht zu rutschen, wurde deshalb zu weicheren Rollen gegriffen. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit liefen Emely und Laura jedoch zunächst eher zurückhaltend in ihrem Kurzkürprogramm. Dennoch konnte Emely mit ihren gestanden Sprüngen Punkte sammeln und erreichte damit Rang sechs. Laura wurde in der Kurzkür achte.

Nach der Kurzkür wurde kurzerhand auf noch weichere Rollen gewechselt. Perfekt ausgestattet lief Laura anschließend selbstbewusst ihre Kür und konnte sich somit um einen Platz verbessern, heißt es. Zufrieden mit der Kür beendete sie den Wettbewerb auf Rang sieben. Emely belegte schlussendlich Platz acht. Beide Läuferinnen haben somit ihre ersten Punkte der Saison für die Rangliste gesammelt.