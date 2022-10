Weil am Rhein Miteinander am Rhein verweilen

Weil am Rhein. Christian Renner, Stadtbauamtsleiter in Weil am Rhein, Virginie Dirrig (Leiterin der Technischen Dienste in Huningue) und Judith Lenhart vom TEB gaben bei alles andere als einladendem Wetter den interessierten Zuhörern in beiden Sprachen einen Überblick über die bereits realisierten Pläne und die noch in der Zukunft ausstehenden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Dank des Projekts Vis-à-vis, das Teil des Großprojekts „3Land“ ist, welches die Entstehung eines grenzüberschreitenden Stadtteils vorsieht, wurden die Uferzonen in den vergangenen Jahren auf beiden Seiten des Rheins nutzbar und einsehbar gemacht. Beide Städte öffneten sich zum Rhein hin und sind deshalb nicht nur wegen der Dreiländerbrücke verbunden.