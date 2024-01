Weil am Rhein: Mitglieder laufen dem Verein zu

Was im Stadtteil im vergangenen Jahr bewegt wurde, offenbarte der Rückblick: Neben der Teilnahme am Dreiländerlauf geriet die Einweihung des eigenen Quartierstreffs an der Hauptstraße zu einem Höhepunkt. Im Quartierstreff „WiKi“ (Wir Kinder) wurde das 15-jährige Bestehen gefeiert. Freude kam auf, weil die Vereins-Koordinatorin Nilufar Hamidi seit Juli 2023 im Gemeinderat sitzt. Aber es wurde auch wiederholt Müll gesammelt, schlimme Bilder vom Bereich der Autobahnbrücke rückten in den Fokus – ein Brennpunktthema in Friedlingen.