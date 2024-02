Ein mobiler Blitzer-Anhänger ist mit grauer Farbe besprüht worden. Er ist nicht mehr funktionstüchtig. Die Tat ereignetet sich am Sonntag, 25. Februar, gegen 9 Uhr in Haltingen an der Nordwestumfahrung im Bereich der Einmündungen der Straßen „Beim Bäumle“ beziehungsweise „Märktweg“. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.