Weil am Rhein Modelle werden aus dem Keller geholt

Für zwei Tage, am 26. und 27. August, verwandelt sich die Einfahrt seines Hauses, Federseestraße 17 in Haltingen, in einen Hafen: Bis auf die Straße will Manfred Lamm rund 15 Schiffsmodelle ausstellen, aber auch Uniformen, Originalpläne von Schiffen, Gemälde und Bücher. „Die Schiffe werden in Seidenstoff gelegt, damit es aussieht, als ob sie über die Wellen gleiten“, sagt der 71-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Hinten im Garten plant er, Sitzbänke aufzustellen sowie Kaffee, Kuchen und Getränke für die Besucher zum Selbstkostenpreis anzubieten. Er wünscht sich eine aufgelockerte Stimmung. Die Leute sollen ins Gespräch kommen, vielleicht etwas lernen.