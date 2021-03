Weil am Rhein Möglichst unfallfrei über die Brücke

Weil am Rhein (mcf). Der Lückenschluss der Fahrrad-Pendlerroute Heldelinger Straße/Alte Straße Süd soll bei der vierten Generation des Agglomerationsprogramms (siehe obenstehenden Bericht) mit angemeldet werden. Der Haltinger Ortschaftsrat hat einstimmig diese Empfehlung ausgesprochen, wobei am Montag im Bau- und Umweltausschuss beraten sowie am 30. März dann noch im Gemeinderat diskutiert und abgestimmt wird. Es geht darum, dass Schweizer Infrastrukturmittel für das städtische Vorhaben fließen sollen. Denn: Die Radfahrer sollen vom Kreisverkehr der Nordwestumfahrung an der früheren Grünschnittsammelstelle bis zur Alten Straße möglichst unfallfrei gelangen, brachte es Ortsvorsteher Michael Gleßner in der Sitzung am Donnerstagabend auf den Punkt.