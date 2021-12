Weil am Rhein Mozart und die Neue Welt am Horizont

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Ein letztes Mal in diesem Jahr konnte sich die Weiler Orchestergesellschaft kürzlich noch zu einer Probe treffen. Alles andere, was in diesem Jahr noch geplant war – darunter etwa auch die sogenannte Glühwein-Probe , hat das Orchester inzwischen abgesagt, berichtet Vorsitzende Gabriele Foege. Das Jahr sei nun im Grunde abgeschlossen, nur einige organisatorische Dinge im Nachgang der Filmmusik-Konzerte gelte es, jetzt noch zu erledigen. Diese Aufführungen, die sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und der Schweiz stattfinden konnten, gehörten zu den Höhepunkte des zurückliegenden Jahres. „Wir sind überglücklich, dass wie dieses Mammut-Projekt durchführen konnten“, freut sich die Vorsitzende. Zugleich gelte für das Orchester aber auch: Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Der Blick der Musiker richte sich daher schon auf den Mai, wenn ein Mozart-Programm grenzüberschreitend zur Aufführung gebracht werden soll. Die Noten wurden bereits an die Musiker verteilt und ein erstes Mal konnte das neue Programm auch schon angespielt werden. Am 10. Januar soll der Probenbetrieb nach der Weihnachtspause wieder aufgenommen werden. Ob die Corona-Lage das aber zulasse, müsse sich erst noch zeigen, blickt Foege voraus.