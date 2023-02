Weil am Rhein Museen freuen sich über viele Besucher

Archäologie und Literatur, Fotos und Kunst, Geschichte und Wasserkraft, Schifffahrt und Ökologie, Spiele, Brücken und Rheingold, Kriege und Festungen: Es gibt fast kein Thema, das nicht in einer der 38 Ausstellungen behandelt wird. Erst kürzlich wurde die Ausstellung „Lebensader. Rhein im Wandel“ im Museum am Lindenplatz eröffnet. Die Foto-Ausstellung „Am Wasser. Au bord de l’eau“ im Museum Weiler Textilgeschichte startete bereits Anfang November 2022. Die Verantwortlichen in den beteiligten Museen ziehen ein positives Zwischenfazit und freuen sich über das große Publikumsinteresse.