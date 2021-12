Weil am Rhein Museen geöffnet

Im Museum am Lindenplatz werden in der Sonderausstellung „Menschen im Museum“ Fotografien von Karl Abing gezeigt, die er auf seinen Reisen in den Museen der Welt gemacht hat. Weiter sind Fotografien von Kindern der Region und aus dem Elsass zu sehen, die in Anlehnung an die Getty Challenge Kunstwerke nachgestellt haben. Fotos von Sissi und Bernhard Wissgott bilden Menschen ab, die sich im Museum engagieren und dort arbeiten. Sie eröffnen dem Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Museumsbetriebs.

In der städtischen Galerie Stapflehus läuft derzeit die Regionale22. In „The Place beyond the Rhine“ zeigt der Kurator Jean-Claude Freymond-Guth Werke von Dan Künzler sowie von dessen Freunden Agathe Bauer, Alexander Stark, Brad Downey, Helmut Smits, Timo Elmpt Habel, Philipp Friedrich, Roman Menge, Stromer Kid, Marc Hirt und dem Kollektiv V-9 & friends. Das Thema des „Flaneurs“ zieht sich dabei wie ein roter Faden insbesondere durch das Werk von Dan Künzler. Der Flaneur wird vor allem im 19. Jahrhundert als eine literarische Figur beschrieben, die scheinbar ziellos durch die Straßen und Passagen der Großstädte mit ihren anonymen Menschenmassen streift.