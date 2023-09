Die „Museumskids“ treffen sich wieder am Mittwoch, 20. September, von 16 bis 18 Uhr im Museum am Lindenplatz. Das Thema lautet „Plastik. Der gefährdete Rhein“. Unter der Anleitung von Museumspädagogin Heidi Hajosch betrachten die Kinder, wie gefährdet der Rhein durch Verschmutzung in der Vergangenheit war und noch heute ist. Im Anschluss wird gebastelt. Dieses Mal steht alles unter dem Motto „Upcyling“, das heißt aus Gebrauchsabfall entstehen kreative Kunstwerke. Es handelt sich um ein Angebot für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren im Rahmen der Sonderausstellung „Lebensader. Rhein im Wandel“. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich per E_Mail an b.brutscher@weil-am-rhein.de oder unter Tel. 07621/704 408.