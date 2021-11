Weil am Rhein Museumskreis löst sich zum Jahresende auf

Weil am Rhein. Der Museumskreis Weil am Rhein hat in einer außerordentlichen Sitzung seine Auflösung zum Ende des Geschäftsjahrs beschlossen. Dies geschah einstimmig, ohne Gegenstimme, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit endet die Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Weil am Rhein. „Die Ehrenamtlichen gehen, nun sind die Profis am Zug“, schreibt Vorsitzender Karl Abing für den Museumskreis. Zu den genauern Gründen der Auflösung wollte er am Donnerstagmittag gegenüber unserer Zeitung keine Stellungnahme abgeben.