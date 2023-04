Weil am Rhein Musik und gute Stimmung unter freiem Himmel

Jeden Monat eine Matinee

Beim vorletzten Konzert der Saison kamen zwischen 80 und 90 Besucher. Und zuletzt, als drei Weiler Guggemusiken als Einstimmung auf den 11.11. gemeinsam auftraten, seien es um die 300 gewesen. „Mehr zu toppen geht nicht“, bilanzierte Winzer damals.

Und schon bei diesem Auftritt hatte er versprochen: „Wir sehen uns hier wieder.“ Wie und in welcher Form, sollte bei der nächsten Vorstandssitzung besprochen werden. Mittlerweile haben die Verantwortlichen auch Kontakt mit dem Weiler Kulturamt aufgenommen, das wieder seine Unterstützung zugesichert habe. Bei der Generalversammlung des Kulturrings am 27. April sollen die Konzerte ebenfalls Thema sein. „Da wird das bestätigt“, kündigt der Vorsitzende an. Wer auftreten wird, steht indes noch nicht fest. Die Vereine werden noch per E-Mail angeschrieben. „Wir stellen ein buntes Programm zusammen.“