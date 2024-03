Weil am Rhein: Musik und Tanz bereiten den Senioren Freude

Mit dem Lied von Udo Jürgens „Die kleine Kneipe“, bei dem kräftig mitgesungen und geschunkelt wurde, beendete das Duo Uebel und Hoßfeld den unterhaltsamen Nachmittag. Die Blumen und die Serviettenhalter, das waren selbst gebastelte Marienkäferchen, durften die Besucher mit nach Hause nehmen. Auch Kuchen gab es noch reichlich, so dass bestens für den Sonntagsnachmittagskaffee gesorgt war. Dass alles so reibungslos und gemütlich klappte, darum kümmerten sich wie immer die fleißigen Helferinnen im Saal und an der Theke.