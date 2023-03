Weil am Rhein Nach drei Jahrzehnten ist Schluss

Die Jahnhalle saniert

Seine Amtszeit unterteilt er quasi in zwei Perioden. In der ersten Hälfte stand vor allem der Unterhalt der vereinseigenen Jahnhalle im Fokus. Die Gründergeneration habe versucht, den TV möglichst schuldenfrei zu halten. So seien Sanierungen aufgeschoben worden, weil schlicht das Geld fehlte. „Als ich anfing, gab es immer noch einen Sanierungsstau“, erinnert sich der 69-Jährige. Als dann 1991 die Fasnacht wegen des Golfkriegs ausfiel, fehlten wichtige Einnahmen. „Der Sport rückte erst einmal in den Hintergrund. Das war eine Bürde“, sagt der Vorsitzende heute. Im Jahr 1994 stand dann schließlich die erste große Sanierung an, 2008 folgte die zweite. In Obrists Amtszeit sind 900 000 Euro in der Halle verbaut worden, vieles wurde in Eigenleistung gestemmt.

Ab 2009 begann dann quasi eine neue Ära. „Für mich stellte sich die Frage, wie sich der Verein als Sportverein weiterentwickeln lässt“, erzählt Obrist. Von da an bildete die Jugendarbeit einen Hauptschwerpunkt. „Aber die Umstellung brauchte Zeit.“