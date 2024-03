Weil am Rhein: Nachtsport findet erstmals auch im Sommer statt

Wunsch der Jugendlichen

„Das Konzept sah bislang vor, dass der Nachtsport nur über die Wintermonate von Oktober bis Ostern stattfindet“, erklärt Michaela Rimkus, die im Rathaus für das Programm „Kinderfreunde Kommunen“ zuständig ist. „Wir haben aber viele Anfragen der Jugendlichen bekommen, ob wir dieses Angebot nicht auch im Sommer fortführen könnten.“

In diesem Sommer wird die Egersporthalle in Weil am Rhein nun fünfmal und immer am zweiten Freitag im Monat für die sportlichen Nachtschwärmer von 21.30 bis 24 Uhr ihre Türen öffnen. Allerdings mit zwei Ausnahmen: Der letzte Nachsporttermin vor den Sommerferien geht am Freitag, 19. Juli, und nicht am 12. Juli über die Bühne, und im August wird der Nachtsport aufgrund der in den Ferien geschlossenen Hallen eine Pause einlegen.