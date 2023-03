Weil am Rhein Nachtsport ist wieder ein fester Anlaufpunkt

„Es lief gut“, freut sich Richard Jung, Abteilungsleitung Jugend beim SAK Lörrach, im Gespräch mit unserer Zeitung. Der SAK zeichnete im Auftrag der Stadt einmal mehr für das Angebot verantwortlich. An einem Freitagabend kamen sogar 37 Teilnehmer in die Egersporthalle. Insgesamt wurden 415 Besucher aus insgesamt 18 Nationen an den 20 Abenden gezählt. Bei der vorherigen Saison war der Zulauf angesichts von 2G-Nachweis, Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung gering, bilanzierte Jung damals.