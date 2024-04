Weil am Rhein: Nationalsozialismus im Fokus

Weiler Künstler mit dunkler Geschichte

Im ersten Stock werden Zeichnungen von Nicolas Barrera gezeigt. Der lokalen Bevölkerung ist er weitgehend als Kunstmaler bekannt, der halbjährig in Weil am Rhein und in Südfrankreich lebte. Wenige wissen jedoch, dass er während des Zweiten Weltkrieges als russischer Offizier in Gefangenschaft geriet und am Ende des Krieges in einem Konzentrationslager bei Leipzig inhaftiert war. Dort musste er als Zwangsarbeiter für die Erla Maschinenwerke Dienst leisten. Heimlich hat er das Grauen des Lageralltags zeichnerisch dokumentiert. Von KZ-Insassen aus anderen Lagern ist dies ebenfalls überliefert. Sie versuchten Texte oder Bilder für die Nachwelt zu übermitteln. Noch heute werden in ehemaligen Lagern hin und wieder vergrabene Flaschen und Schachteln gefunden. Im Fall von Nicolas Barrera ist es anders, denn ihm gelang die Flucht aus dem Konzentrationslager und er konnte dabei die Zeichnungen mitnehmen. Viele Jahre hatte er diese dann versteckt, bis sie zufällig von Inken Drozd beim Umräumen gefunden wurde. „Ich hatte sie vor mir selbst versteckt“, so Barreras Aussage, nachdem er von seiner Frau mit den Fundstücken konfrontiert wurde. Barrera hat die Bilder seiner Frau übergeben und wollte selbst mit dieser Zeit nicht mehr konfrontiert werden.

Zeugnisse des Lebens im KZ

Ende letzten Jahres bot Inken Drozd dem Kulturamt Weil am Rhein diese Zeichnungen an. Sofort war den Verantwortlichen klar, dass diese Zeitzeugnisse gezeigt werden müssen. Es sind Zeichnungen mit furchtbarem Inhalt: Berge mit Kadavern, von größter Angst gezeichnete Kinder, misshandelte Frauen und Männer. Lachende Soldaten, die sich brutal an den Menschen vergreifen.