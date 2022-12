Weil am Rhein Natur und Klima im Mittelpunkt

„Hot Cities: Lessons from Arab Architecture“ heißt die Ausstellung, die vom 29. April bis zum 5. November in der Vitra Design Museum Gallery zu besichtigen ist. Der Klimawandel wird zunehmend spürbar und die Erderwärmung stellt die Städte der (bisher) gemäßigten Klimazonen vor große Herausforderungen. Die Ausstellung richtet den Blick auf die Metropolen der arabischsprachigen Welt: Wie gehen diese Städte und ihre Bewohner mit dem extremen Klima der Region um? Was können wir von dortigen Lösungen in Architektur und Städtebau lernen, um unsere Umwelt klimaresistenter zu machen? „Hot Cities“ zeigt, wie die Verbindung vernakulärer Traditionen mit modernen Technologien Lösungen für drängende Probleme der Zukunft bieten kann, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung präsentiert Fallstudien urbaner Bauprojekte, die Antworten auf viele Fragen geben, die der Klimawandel jetzt aufwirft.

Neues Gebäude mit Aussichtsplattform

Im Frühjahr wird der Vitra Campus zwischen dem kürzlich eröffneten Umbrella House und dem Oudolf-Garten um ein weiteres Architektur-Glanzlicht bereichert: das von dem Architekten Tsuyoshi Tane entworfene Garden House. Um das kleine Holzgebäude entsteht ein Nutzgarten für die Vitra-Mitarbeiter. Eine Besonderheit des neuen Gebäudes ist eine Aussichtsplattform, die Ausblicke auf den Oudolf-Garten, das Umbrella House und den gesamten Vitra Campus bietet.

Ab Herbst gibt eine Ausstellung in der Vitra Design Museum Gallery Einblicke in das Werk Tanes und in sein Projekt für das Vitra Garden House.

Verlängerung im Vitra Schaudepot

Das Vitra Schaudepot, in dem die Sammlung des Vitra Design Museums präsentiert wird, widmet sich bis Mai 2024 ganz dem Thema Farbe – und geht damit in die Verlängerung. Dafür hat die niederländische Designerin Sabine Marcelis das Schaudepot mit einer ebenso einfachen wie beeindruckenden Geste umgestaltet, heißt es: Sie hat die rund 400 gezeigten Sammlungsobjekte nach Farbe arrangiert.

Dies ermöglicht einen völlig neuen Blick auf die Sammlung und faszinierende Querverweise über Epochen und Stile hinweg, heißt es. Ergänzt wird die Präsentation um historische und zeitgenössische Objekte und Dokumente aus dem Archiv des Museums, die die Bedeutung von Farben im Design zusätzlich veranschaulichen.