Weil am Rhein Neue Mitspieler willkommen

„Ganz am Anfang war es nur ein Kaffee-Treff“, weiß Pruss, die seit 2014 dabei ist. Dann hat sich daraus der Spielenachmittag entwickelt. Beim Servieren hilft ihr an diesem Tag Brigitte Elsner, ansonsten ist noch Irene Böhm mit ihm Boot.

Es ist das erste Mal, dass sich die Frauen an dem neuen Ort treffen. Ihr Begegnungsraum in der Breslauer Straße 25 ist wegen im Gebäude laufenden Arbeiten nach wie vor nicht nutzbar. Für einige Monate wich der AWO-Ortsverein mit seinen Angeboten in die August- Bauer-Straße 3 aus. „Dort waren es aber zwei Räume und wir mussten alles hin und her tragen.“ Nun habe die Städtische Wohnbau diesen Raum zur Nutzung angeboten. „Hier haben wir alles in einem. Und es ist auch ideal mit Rollstuhl oder Rollator“, freut sich Pruss.

Coronabedingt gilt derzeit die 2G-plus-Regel. „Alle sind geboostert“, weiß die Vorsitzende. Außerdem werden die Kontaktdaten erhoben. Und wer seinen Sitzplatz verlässt, muss eine Maske tragen.

Der Spielenachmittag des AWO-Ortsvereins Weil-Haltingen findet immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr in der Stettiner Straße 12 in Weil am Rhein statt. Es gilt aktuell die 2G-plus-Regel.