Weil am Rhein: Neue Pläne beim Kulturring

Der Wein spielt in Weil am Rhein eine wichtige Rolle, dem trägt der Vorstand Rechnung und ruft eine neue Veranstaltung ins Leben: Diese findet am 14. September bei schönem Wetter unter dem Motto „Neuer Wein und Kultur“ im Hof des Weinguts Röschard in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt statt. Musik und Tanz sind obligatorisch. Die Vereine sind dazu aufgerufen sich zu präsentieren. Als erste Sponsoren konnten bereits das Vereinsheim des FV Haltingen Piccolo Paradiso und die Schreinerei Lienin gewonnen werden.

Finanzen

Dank der Teilnahme am 3-Länder-Stadt Festival und dessen Erlös wartete Finanzchefin Gabriela Smeets mit einem kleinen Plus in der Kasse auf. Revisor Thomas Harms bescheinigte der Kassiererin eine tadellose Buchführung und empfahl die Entlastung.

Kulturamtsleiter Peter Spörrer fungierte als Tagespräsident und sprach ein Grußwort. Er sei dankbar, dass es den Kulturring gibt, dieser sei der Ansprechpartner für die kulturellen Vereine, andere Städte würden ihn darum beneiden. Zudem gebe es für alle Vereine einen runden Tisch „Kultur“ als direkten Draht zur Stadt für alle und für die Kommunikation untereinander. Beim 3-Länder-Stadt Festival sei nach Absage eines Vereins ein Platz frei geworden, informierte Spörrer. Wer Interesse hat, dürfe sich gerne melden.