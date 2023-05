Weil am Rhein Neue Stadtführer für Weil am Rhein

In einer kleinen Feier, bei der Gerhard Hanemann in den ansprechenden Räumen seiner Ötlinger Kunstgalerie als Gastgeber fungierte, erhielten aus den Händen der neuen Leiterin der VHS Weil am Rhein, Ines Haag sowie Sabine Theil und Monika Merstetter die frischgebackenen Stadtführerinnen Nursilia Bachir, Claudia Giordano, Deborah Widmer sowie Stadtführer Reinhard Kalbfuß, Hans-Uwe Läufer, Jürgen Näger und Günter Steiert ihr wohlverdientes Zertifikat.