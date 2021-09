Weil am Rhein Neuer Wohnraum und neue Kita

Die Modernisierung eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Keller-Straße 14-18 stand im vergangenen Jahr auch an. Das 1999 erstmals bezogene Gebäude wurde für 876 000 Euro in Schuss gebracht.

„Nicht nur der Neubau und die Modernisierung, sondern auch die Bestandspflege und die Bestandserhaltung nehmen einen großen Raum ein“, sagte Hunn. Drei Millionen Euro sind 2020 für Neubau, Modernisierung und Instandhaltung ausgegeben worden. Die Durchschnittsmiete lag 2020 bei der Genossenschaft bei 6,73 Euro pro Quadratmeter.

Aufnahmestopp für Neumitglieder

Zwar würden die Wohnungen den Mitgliedern zur Wohnversorgung dienen, allerdings seien für die 2261 Mitglieder die 762 Wohnungen viel zu wenig. Der Vorstand hat daher beschlossen, einen Aufnahmestopp für Neumitglieder zu erlassen.

Insgesamt 15 421 Geschäftsanteile á 210 Euro werden laut Hunn durch die Mitglieder gehalten. Dem Vorschlag des Vorstands, die höchstzulässige Dividende von vier Prozent auf die Dividenden-berechtigen Geschäftsguthaben auszuschütten, wurde zugestimmt.

Vier Prozent Dividende für die Mitglieder

Den Mitgliedern wurde vorgeschlagen, die unverbindliche Vorwegzuweisung in die anderen Ergebnisrücklagen in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro zu billigen. Die Mitglieder werden bei einer Gesamtsumme von rund 125 000 Euro eine Ausschüttung der Dividende in Höhe von vier Prozent erwarten können.

„Bezahlbarer Wohnraum ist zu einer der wichtigsten Fragen geworden“, sagte Erster Bürgermeister Rudolf Koger. Die Politik sollte dafür Sorge tragen, dass schnellere Genehmigungs- und Planverfahren durchgeführt werden. Es fehlen laut Koger weit mehr als 1000 Wohnungen.

Das Wohnhaus am Marksteinweg, das der Wohnungsbaugesellschaft gehört, werde nach Absprache mit der Stadtverwaltung vorerst als Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung gestellt.

Im Bestand der Baugenossenschaft Haltingen-Weil am Rhein befinden sich 762 Wohnungen, acht gewerbliche Einheiten, 414 Garagen beziehungsweise Carpots und 266 Autoabstellplätze. Das ergibt eine vermietete Gesamtwohnfläche von 54 749 und 1957 Quadratmetern gewerbliche Fläche.