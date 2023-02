Weil am Rhein Neues Lied, neues Video und neues Label

Wer das Video zum Song „Auf mich“ anschaut, wird vermutlich unweigerlich an den Film „Hangover“ denken müssen – ein Bandmitglied wacht sogar auf dem Hoteldach auf. „Es war lustig“, grinst Sänger und Gitarrist Dominic Ernst im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Video erzählt die Geschichte der Party in der Nacht zuvor. Wie schon in der Vergangenheit haben wieder viele Freunde der Bandmitglieder als Statisten mitgewirkt. „Es waren sogar Fans dabei, die 900 Kilometer angereist sind“, meint der Musiker beeindruckt.