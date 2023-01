Weil am Rhein Neues Rohr im alten Rohr

Weil am Rhein. Das heißt: Die Kanalstrecke wird mit einer grabenlos herzustellenden Innenauskleidung versehen, was zu einem neuen Rohr im alten Rohr führt. Schäden und Abnutzungen werden damit behoben, ohne dass es zu langwierigen Aufgrabungen im Verkehrsraum kommt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Wie die zuständige Firma Aarsleff Rohrsanierung mitteilt, wurden in einem ersten Schritt bereits Vorarbeiten an Schacht und Kanal ausgeführt. In einem zweiten Schritt wird der Schlauch im Kanal eingebaut. Diese Arbeiten können zu Beeinträchtigungen im Verkehr und in Sachen Wasserverbrauch führen. Wenige Wochen später erfolgt dann die Sanierung der Hausanschlüsse.