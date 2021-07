Weil am Rhein Neustart in das Vereinsleben

Am Donnerstag, 5. August, führt Ulrich Siemann zu historischen Grenzsteinen am Tüllinger Hügel. Treffpunkt und Start ist um 9.30 am Schwimmbad Riehen. Die Dauer beträgt eineinhalb bis zwei Stunden mit vielen Halten zwischendurch und auch einmal einem steilen Anstieg, heißt es in der Ankündigung. Die Busfahrt zurück ist geplant um 11.32 oder 12.02 Uhr ab Riehen „Im Schlipf“. Anmeldungen zur Exkursion sind per E-Mail an heimatgeschichte.weil.am. rhein@gmail.com oder Tel. 07621/792349 möglich.

Veränderungen im Verein

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Bernhard Nopper, Heinz Kasper und Hans-Jürgen Ernst. Satzungsgemäß hat sich der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung vorläufig neu konstituiert. Neu eingetreten ist Gunter Eberhardt als Schriftführer. Werner Hagenbach ist auf eigenen Wunsch ins zweite Glied zurückgetreten und fungiert nunmehr als Beirat neben Marlies Maier und Carsten Benecke. Ulrich Siemann hat den stellvertretenden Vorsitz übernommen. Herta Klein führt weiterhin die Kasse. Diese wurde am 4. Februar geprüft und für in Ordnung befunden, heißt es.

Vorschau

Für den 4. September ist eine Exkursion zum Zechenwihler Hotzenhaus in Murg-Niederhof geplant, am 2. Oktober geht es zum Hartmannswillerkopf. Nähere Informationen folgen. Zu beiden Veranstaltungen sind jetzt schon Anmeldungen über die Vereins-E-Mail möglich.

Der Verein bittet um Verständnis, dass vorerst noch keine größeren Veranstaltungen in geschlossenen Räumen geplant werden können.