Weil am Rhein Noch einige Zeit Baustelle

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Im Foyer sieht es zwar inzwischen weniger nach Baustelle aus, in vielen Bereichen des Bestandsbaus des Weiler Rathauses wird jedoch nach wie vor gebohrt und gehämmert. „Derzeit laufen noch eine ganze Reihe von Arbeiten oder stehen noch aus“, teilt Stadtsprecher Mirko Bähr auf Anfrage unserer Zeitung mit. Beispielsweise müsse noch der Anschluss der Fluchttreppe an das Bestandsgebäude hergestellt werden. „Das bedeutet unter anderem für die Mitarbeiter der Stadtkasse, dass sie teil- und zeitweise umziehen müssen“, erklärt der Stadtsprecher.