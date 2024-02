Weil am Rhein-OB-Wahl: Die Jugend stellt ihre Fragen

Zuhören, andere Meinungen tolerieren

An den Tischen, die nach der Vorstellungsrunde von jeweils einem Kandidaten besetzt wurden, lagen entsprechende Verhaltensregeln aus. In der Reihenfolge der Aufstellung begann Diana Stöcker mit der Vorstellung. Die Jugendarbeit sei ihr „ein Herzensanliegen“, sagte Stöcker nachdem sie ihre persönlichen Daten mitgeteilt hatte. Ein wichtiges Thema sei die Jugendbeteiligung, angestrebt wird beispielsweise auch eine Kinderkonferenz. Genau hinhören, die Wünsche der Jugend wahrnehmen, das habe sie sich vorgenommen. Jasmin Ateia erklärte ihren Werdegang mit dem Schwerpunkt Förderung des Ehrenamts und der Stadtentwicklung. „Was fehlt Euch, was ist für Euch gut?, darüber wollte sich Ateia informieren. Seine Eckdaten stellte Klaus Springer vor. Er sei der einzige Weiler unter den Kandidaten und ihm seien Themen wie der Verkauf des Laguna für 1 Euro oder der Kindergarten in Märkt wichtig. Dann ertönte die Hupe, die den Sprecher daran hindern sollte, die Zeit zu überziehen.

„Für Weil am Rhein anpacken“

Als nächster war Robin Adam an der Reihe, der sich erstaunt darüber zeigte, dass „so viele gekommen sind“. „Ich bin jemand der anpackt“, sagte Adam. Daher wolle er als OB in Weil am Rhein anpacken. Analog zur Ausbildungsbörse schwebe ihm beispielsweise eine Ehrenamtsbörse vor. Gespannt auf die Fragen sei er. „Eure Sorgen und Wünsche sind mir wichtig“, erklärte Arzo Looden nach ihrer Vorstellung. „Euch will ich Gehör verschaffen, denn ihr seid unsere Zukunft“, so Looden. „Weilerin im Herzen“ sei sie, das Thema Bildung sei ihr sehr wichtig, sagte Diana Corinne Hartwig. Zwischen Jugend und Verwaltung wolle sie als Oberbürgermeisterin eine Schnittstelle sein.