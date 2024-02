Weil am Rhein-OB-Wahl: Jugendliche stellen ihre Fragen

Mit den OB-Kandidaten ins Gespräch kommen

Die jungen Wähler sind die Zukunft der Demokratie und die Zukunft der Stadt. Doch was bewegt sie? Welche Anregungen zur Gestaltung des zukünftigen Miteinanders in der Kommune haben sie? Welche Fragen haben sie an das künftige Stadtoberhaupt? Und welche Antworten überzeugen sie? Die Stadtjugendpflege bietet den jungen Menschen nun das Forum, um in ungezwungener Atmosphäre bei Pizza und Getränken mit den Bewerbenden der anstehenden OB-Wahl ins Gespräch zu kommen.

Keine Vorträge, sondern Gesprächsrunden

Zeit dafür wird es bei diesem Format genügend geben. Denn nach der Begrüßung durch Stadtjugendpflegerin Verena Eyhorn haben die Kandidierenden jeweils nur drei Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Danach geht es schon in die Gesprächsrunden. Je nachdem wie viele OB-Bewerber teilnehmen, sollen es drei bis vier Runden à 20 bis 25 Minuten sein.