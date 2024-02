Weil am Rhein-OB-Wahl: Nachfragen, wo es weh tut

Wie geht Führung?

Was sie dazu befähige, einen Verwaltungsapparat mit 500 Mitarbeitern zu führen, war eine Frage an alle Kandidaten: Dies sei, wie einen großen Konzern zu führen, sagte Stöcker, die ihre langjährige Erfahrung als Bürgermeisterin ins Feld führte. Jasmin Ateia erklärte, als Oberbürgermeisterin habe sie eine Brückenfunktion zwischen der politischen Ebene, das heißt dem, was im Gemeinderat ausgehandelt wird, und dessen Umsetzung zusammen mit der Verwaltung. Dieser Auffassung schloss sich Robin Adam an, der zudem geltend mache, im Verein treffe der ganze Vorstand in Entscheidungen einbezogen. Und: Die Arbeitsmittel müssten funktionieren. Arzo Looden stellte sich ein Team von Experten vor, das mit ihr beratschlagt und dann eine Empfehlung ausspricht. Diana Hartwig war es vor allem wichtig, für eine gute Arbeitsatmosphäre in der Verwaltung zu sorgen.