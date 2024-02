Weil am Rhein-OB-Wahl: Offizielle Kandidatenvorstellung

Die ersten Briefwahlumschläge sind bereits im Rathaus eingegangen, vermeldet die Stadt Weil am Rhein. Die Oberbürgermeisterwahl biege so langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Um den knapp 22 400 Wahlberechtigten die Möglichkeit zu geben, die sechs Kandidatinnen und Kandidaten und ihre Themen näher kennenzulernen, wird es am Mittwoch, 21. Februar, 19 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Rathauses eine offizielle Kandidatenvorstellung der Stadt Weil am Rhein geben.