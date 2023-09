Weil am Rhein OB-Wahl soll im März stattfinden

Sie soll am Mittwoch, 21. Februar, im großen Sitzungssaal des Weiler Rathauses stattfinden. Dabei wird den Bewerbern in maximal 20 Minuten die Gelegenheit gegeben, sich in der Reihenfolge vorzustellen, in welcher sie auf dem Stimmzettel aufgeführt sind.

Anschließend besteht eine Diskussionsmöglichkeit von 15 Minuten; andere Bewerber dürfen bei der Vorstellung ihrer Konkurrenten nicht zugegen sein. Wie bisher sollen den Kandidaten nicht belegte städtische Räume für kostenfreie Wahlveranstaltungen unentgeltlich zur Verfügung stehen. Das Rathaus selbst sowie die Verwaltungsstellen bleiben davon jedoch ausgeschlossen. Das Herrichten der Räume obliegt den Bewerbern selbst.

Der Beschlussvorschlag wurde in dieser Form vom KSVA einstimmig angenommen und an den Gemeinderat weitergeleitet, der darüber am kommenden Dienstag zu entscheiden hat.