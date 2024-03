Weil am Rhein-OB-Wahl: Wer folgt auf OB Wolfgang Dietz?

In Haltingen wurden die Wahlbezirke neu zugeschnitten. Die Wahlberechtigten im westlichen Teil werden in der Hans-Thoma-Schule im Bromenackerweg zur Urne gehen, die im östlichen in der Turnhalle Alte Schule (Wilhelm-Glock-Straße). Auch in der Kernstadt gibt es eine Veränderung. Auf der Leopoldshöhe in Weil kam mit dem „Haus der kleinen Stühle“ ein weiterer Abstimmungsort hinzu.